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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Северная Каролина не смогла сравнять счет в концовке матча с Дьюком из-за заступа во время штрафного

За 4,1 секунды до сирены форвард «Тар Хилз» Вен-Аллен Любин сравнял счет на 72 очках, однако арбитры отменили попадание из-за заступа у Джей-Лина Уизерса.

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