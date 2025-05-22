Правительство России направит триллионы рублей на развитие отечественной космической отрасли

Россия планирует инвестировать около 4,5 трлн рублей в космическую отрасль до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии, посвященной космической деятельности, передает ТАСС.
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