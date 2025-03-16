Наркошопы стали рекламировать себя с помощью фейковых новостей

Наркодилеры начали массово раскручивать свой незаконных бизнес в легальных СМИ и Telegram-каналах. Для этого они вбрасывают фейковые новости о якобы незаконной рекламе на различных торговых онлайн-площадках, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии