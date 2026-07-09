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Промышленная синергия: как предприятия добиваются успехов во взаимодействии с наукой

Промышленная синергия: как предприятия добиваются успехов во взаимодействии с наукой

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2026» представители бизнеса обменялись успешным опытом внедрения новейших технологий в тесной связке с наукой и вузами.

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