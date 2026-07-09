Промышленная синергия: как предприятия добиваются успехов во взаимодействии с наукой

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2026» представители бизнеса обменялись успешным опытом внедрения новейших технологий в тесной связке с наукой и вузами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии