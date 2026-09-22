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Мнение: «Не стоит искать логику в действиях тех, кто не знает что это такое», – Игорь Пшеничников

Мнение: «Не стоит искать логику в действиях тех, кто не знает что это такое», – Игорь Пшеничников

В эфире программе «Мнение» политолог Игорь Пшеничников прокомментировал утверждение в США законопроекта об «адских санкциях» против России.

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