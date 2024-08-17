Жара до +38 ждёт несколько регионов на юге Сибири

В Туве на выходных синоптики ожидают жару до 38 градусов.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> В Туве на выходных синоптики ожидают жару до 38 градусов, в Иркутской области — 27-32 градусов, сообщил 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.