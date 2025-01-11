Французский «Идиот» наоборот

В роскошных интерьерах буржуазного французского дома в стиле ар-деко женственный нью-лук и манеры истинной леди спорят с короткими юбчонками и нелепой дергатней под музон в наушниках, консерватизм и респектабельность с богемностью и вольнодумством, а «скользкая мышь» святоша Тартюф кажется симпатичным, скромным и образованным молодым человеком, эдаким «перевернутым» князем Мышкиным, в «двудушие» которого зритель не верит до самого конца, как и пригревший змею хозяин дома Оргон.