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Мода и Шоу-бизнес

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Французский «Идиот» наоборот

Французский «Идиот» наоборот

В роскошных интерьерах буржуазного французского дома в стиле ар-деко женственный нью-лук и манеры истинной леди спорят с короткими юбчонками и нелепой дергатней под музон в наушниках, консерватизм и респектабельность с богемностью и вольнодумством, а «скользкая мышь» святоша Тартюф кажется симпатичным, скромным и образованным молодым человеком, эдаким «перевернутым» князем Мышкиным, в «двудушие» которого зритель не верит до самого конца, как и пригревший змею хозяин дома Оргон.

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