Блинкен: администрация Байдена готовит прочные позиции по Украине для Трампа

Уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа.
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