Возлюбленный Лерчек впервые показал ее после курса химиотерапии

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини на личной странице в социальных сетях опубликовал кадры, на которых блогер появилась без парика после завершения курса химиотерапии.
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