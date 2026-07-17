Возлюбленный Лерчек впервые показал ее после курса химиотерапии

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини на личной странице в социальных сетях опубликовал кадры, на которых блогер появилась без парика после завершения курса химиотерапии.