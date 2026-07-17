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Пятый канал

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Возлюбленный Лерчек впервые показал ее после курса химиотерапии

Возлюбленный Лерчек впервые показал ее после курса химиотерапии

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини на личной странице в социальных сетях опубликовал кадры, на которых блогер появилась без парика после завершения курса химиотерапии.

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