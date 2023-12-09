"Это выгодно и нам, и им. Надо продолжать": Блинкен признал корыстный умысел США в спецоперации

Американский госсекретарь заявил, что в Соединённых Штатах было создано много рабочих мест.Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что 90% выделенных Украине денежных средств осели в самих Соединённых Штатах.
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