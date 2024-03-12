В "Пятерочку" взяли на работу кота за молоко и сосиски, оформили самозанятым

Пушистый кот по имени Пепа нашел работу в одном из магазинов сети "Пятерочка" Подмосковья. Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, Пепу оформили как самозанятого сотрудника, зарплату выдают молоком и сосисками.