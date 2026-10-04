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Стэмкос забил 625-й гол в НХЛ и вышел на 17-е место в истории, догнав Сакика и Игинлу

Стивен Стэмкос поднялся еще выше в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард «Нэшвилла» забил 625-й гол в регулярных чемпионатах лиги и сравнялся с Джо Сакиком и Джеромом Игинлой.

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