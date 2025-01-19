Дачная история отечественной науки. В поселке Мозжинке открылась «Галерея академиков»

История отечественной науки через воспоминания потомков и дачные традиции. 18 января в Доме ученых поселка Мозжинки открылась интерактивная галерея, посвященная академикам, жившим в поселке с момента его основания в 1947 г.
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