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Военное обозрение

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Как заново учатся защищать гавань

Как заново учатся защищать гавань

Береговая охрана США впервые открыто ищет не способ обнаружить подводный дрон, а способ его уничтожить — и этот запрос обнажает главную проблему обороны гаваней: замечать угрозу под водой научились раньше, чем надёжно её останавливать.

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