Shell сохранит сотрудничество с Россией Британская нефтяная компания продлит договор с НОВАТЭКом на покупку сжиженного природного газа.
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Shell сохранит сотрудничество с Россией Британская нефтяная компания продлит договор с НОВАТЭКом на покупку сжиженного природного газа.
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