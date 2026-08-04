МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 748 подписчиков

Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP

Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP

Президент США Дональд Трамп | © AP Photo / Carolyn Kaster Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу, несмотря на лесть в его отношении, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии