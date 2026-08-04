Европейские лидеры все меньше идут на уступки Трампу, пишет WP

Президент США Дональд Трамп | © AP Photo / Carolyn Kaster Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу, несмотря на лесть в его отношении, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)