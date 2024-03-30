Зеленский провел очередную кадровую чистку

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника — уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого.
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