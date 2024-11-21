Минюст потребовал прекратить деятельность объединения "Родина"

Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации "Народно-патриотическое объединение "Родина".
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