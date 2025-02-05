Подрядчика для на строительства перехода для школы №168 ищут в Нижнем Новгороде

МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет заниматься строительством перехода на территории школы №168.
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