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Нижегородская правда

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Подрядчика для на строительства перехода для школы №168 ищут в Нижнем Новгороде

МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет заниматься строительством перехода на территории школы №168.

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