Главное за день в Петербурге 5 апреля: усиление мер безопасности, арест техника института и реконструкция фонтана на набережной Фонтанки

Что произошло в нашем городе впятницу Власть В Петербурге усилили меры безопасности в местах массового скопления людей – спортивных сооружений, транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов, театров.
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