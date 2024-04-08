Способно ли ядерное оружие уничтожить материк Северная Америка

Samarium

Есть еще разломы тектонических плит в Мексиканском заливе...Есть разлом Сан-Андреас (San Andreas Fault) — трещина в земной коре, 1050 км которой проходят по территории США. Да много, что там еще есть....если все это простимулировать, то, автор, от тебя и твоей бредово-оптимистичной писанины ничего не останется....как и от всех нас...