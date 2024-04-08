Есть такое ощущение, что многие люди как-то очень уж сильно переоценивают возможности ядерного оружия.
Способно ли ядерное оружие уничтожить материк Северная Америка
Комментарии
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Samarium
Есть еще разломы тектонических плит в Мексиканском заливе...Есть разлом Сан-Андреас (San Andreas Fault) — трещина в земной коре, 1050 км которой проходят по территории США. Да много, что там еще есть....если все это простимулировать, то, автор, от тебя и твоей бредово-оптимистичной писанины ничего не останется....как и от всех нас...
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4 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Всего один удар по ялоустоуну и нет врагов рода людского.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да..... Толку от ЯО никакого.
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3 час.
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