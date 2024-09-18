Венгрию накрыли опасные наводнения

В ближайшую неделю наступит самый тяжелый период, когда опасность наводнения будет особо высокой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 18 сентября сообщает пресс-служба правительства страны.
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