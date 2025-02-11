«Ветераны России» требуют справедливости для осужденного отца бойца СВО

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что необходимо пересмотреть законодательство, в частности статьи Уголовного кодекса РФ по самообороне.
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