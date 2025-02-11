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«Ветераны России» требуют справедливости для осужденного отца бойца СВО

«Ветераны России» требуют справедливости для осужденного отца бойца СВО

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что необходимо пересмотреть законодательство, в частности статьи Уголовного кодекса РФ по самообороне.

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