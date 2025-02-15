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Зеленский: Киев не рад вежливому диалогу США и России

Зеленский: Киев не рад вежливому диалогу США и России

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил, что не рад вежливому диалогу между Соединенными Штатами и Россией.

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