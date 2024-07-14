Подполковник Квятковски: покушение на Трампа говорит о беспокойстве демократов

Покушение на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа сигнализирует о беспокойстве членов Демократической партии в связи с предстоящими выборами, уверена экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.