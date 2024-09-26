МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни

Затягивание вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время «Волынской трагедии», является проблемой, которая может подорвать польско-украинские отношения, заявили в министерстве иностранных дел Польши.
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