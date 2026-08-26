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Аргументы и Факты

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Психолог Смеляк рассказала, как подготовить ребёнка к школе

Психолог Смеляк рассказала, как подготовить ребёнка к школе

Перед началом учебного года родителям важнее помочь ребёнку почувствовать себя эмоционально устойчивым, чем перегружать его дополнительными занятиями, рассказала Запорожскому Агентству Новостей педагог-психолог Юлия Смеляк.

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