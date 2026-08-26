Психолог Смеляк рассказала, как подготовить ребёнка к школе

Перед началом учебного года родителям важнее помочь ребёнку почувствовать себя эмоционально устойчивым, чем перегружать его дополнительными занятиями, рассказала Запорожскому Агентству Новостей педагог-психолог Юлия Смеляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии