На Алтае "детям войны" выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы

Губернатор Алтайского края поручил профильным министерствам подготовить все необходимые для этого документы В Алтайском крае на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году, "детям войны" единовременно выплатят не по 2 тыс.