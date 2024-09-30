На Алтае "детям войны" выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы

Губернатор Алтайского края поручил профильным министерствам подготовить все необходимые для этого документы В Алтайском крае на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году, "детям войны" единовременно выплатят не по 2 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии