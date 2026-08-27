Трамп официально переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и готов переименовывать океаны

Президент США Дональд Трамп воплотил свое намерение, о котором предупреждал два дня назад: в четверг, 27 августа 2026 года, в присутствии журналистов в Белом доме он подписал указ о переименовании приграничного с Канадой озера Онтарио в "озеро Америка" (Lake America).