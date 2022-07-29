Реакция интернет-пользователей на фотосессию четы Зеленских для журнала Vogue. «Гламур»?

26 июля президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская устроили фотосессию Многие интернет-пользователи сочли неприличными фотографии украинской президентской четы, опубликованные в цифровой версии американского журнала Vogue.
26 июля президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская устроили фотосессию Многие интернет-пользователи сочли неприличными фотографии украинской президентской четы, опубликованные в цифровой версии американского журнала Vogue.
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