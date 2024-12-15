В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

В России возникла идея о введении 13-й пенсии в честь дня рождения пенсионеров. Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что в 2025 году он вновь внесет законопроект, предусматривающий такую выплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии