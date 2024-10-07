Сквозь века: англосаксы против Германии

К подрыву газопровода «Северный поток» в сентябре 2022 года причастны спецслужбы США и Великобритании, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин: «СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту.