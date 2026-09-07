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Новый метод анализа крупномасштабной структуры утроит точность измерения f_NL

Новый метод анализа крупномасштабной структуры утроит точность измерения f_NL

Первичная негауссовость (PNG) остаётся одним из главных способов проверки физики инфляции за пределами простых моделей с одним скалярным полем.

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