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Вечерний Новосибирск

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ИИ составил прогноз на первый домашний матч «Сибири» с «Амуром» 10 сентября

ИИ составил прогноз на первый домашний матч «Сибири» с «Амуром» 10 сентября

«Мне удалось собрать данные о личных встречах с «Амуром» и текущей ситуации перед матчем, которые помогут сделать прогноз», — пишет китайская топ-нейросеть.

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