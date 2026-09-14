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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о хейтерах: «Я помогаю людям. У них какие-то проблемы – они заходят на мою страничку, пишут, выплескивают энергию, и у них все хорошо»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к хейтерам.  Ранее Загитова призналась, что после победных Игр-2018 у нее было много суеверий.

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