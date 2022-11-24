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Бучневич забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 4-й игре подряд. У него 13 баллов в 14 матчах

Бучневич забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 4-й игре подряд. У него 13 баллов в 14 матчах

Павел Бучневич забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 4-й игре подряд.  Гол российского форварда не спас «Сент-Луис» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6).

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