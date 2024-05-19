США считают, что КНР должна сделать выбор между Россией и Западом

Newsweek: Фото: GLOBAL LOOK PRESS В Государственном департаменте США считают, что Китайская Народная Республика (КНР) должна сделать выбор между Россией и Западом, если хочет сохранить отношения с западными странами.
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