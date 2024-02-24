Беглов выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Лебедева

По его словам, Вячеслав Лебедев «пользовался непререкаемым авторитетом». Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который скончался на 81-м году жизни.
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