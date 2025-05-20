Таким Солнце мы ещё не видели: ученые впервые засняли светило в разрешении 8К

Учёные совершили прорыв в изучении Солнца: новая камера, установленная на телескопе Vacuum Tower Telescope (VTT) в обсерватории Тейде на Тенерифе, позволила получить уникальные снимки солнечной поверхности в сверхвысоком разрешении.
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