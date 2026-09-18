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Воронежские новости

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Воронежская область на втором месте по явке на выборах в Госдуму среди регионов ЦФО

Воронежская область на втором месте по явке на выборах в Госдуму среди регионов ЦФО

Согласно данным ЦИК РФ на 20:00 18 сентября, Воронежская область демонстрирует один из самых высоких показателей активности избирателей в округе.

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