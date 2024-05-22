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«Умные переходы песен», «Пространственные игры» и не только. Новые подробности об iOS 18 и macOS 15

«Умные переходы песен», «Пространственные игры» и не только. Новые подробности об iOS 18 и macOS 15

В iOS 18 и macOS 15 приложение Apple Music получит более умные переходы между песнями. Как сообщает AppleInsider со ссылкой на собственных информаторов, Apple тестирует новую функцию под названием «умные переходы песен» (smart song transitions).

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