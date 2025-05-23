В Екатеринбурге прошла конференция о нацпроектах и роли бизнеса в развитии Свердловской области

В Екатеринбурге состоялась конференция «Национальные цели и роль бизнеса в Свердловской области», где предприниматели региона ознакомились с ключевыми направлениями новых национальных проектов и возможностями поддержки, доступными в их рамках.
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