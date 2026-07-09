NYT: подаренный президенту США самолет могли не оборудовать защитой от ракет

Решение президента США покинуть саммит НАТО в Турции на старом самолете Air Force One вместо нового, подаренного Катаром, было принято по рекомендации Секретной службы из-за опасений, что новый борт может не иметь полноценной системы противоракетной обороны.
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