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Газета.ру

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NYT: подаренный президенту США самолет могли не оборудовать защитой от ракет

NYT: подаренный президенту США самолет могли не оборудовать защитой от ракет

Решение президента США покинуть саммит НАТО в Турции на старом самолете Air Force One вместо нового, подаренного Катаром, было принято по рекомендации Секретной службы из-за опасений, что новый борт может не иметь полноценной системы противоракетной обороны.

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