Мужчина прожил в монастыре 22 года, выдавая себя за монахиню

Уникальная история Фрэнка Тавареса, который более двух десятилетий прожил как "сестра Маргарита" в доминиканских монастырях, шокировала общественность и стала основой для написания книг и съемок телевизионных программ.
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