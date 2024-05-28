«Нахлынули чувства»: Вита Чиковани про поцелуй Ольги Бузовой и Давы

Весь интернет кипит новостями о поцелуе бывших возлюбленных: Ольги Бузовой и Давы. После расставания певица упоминала своего бывшего молодого человека не в очень хорошем свете, поэтому мыслей об возобновлении пары ни у кого не возникало.
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