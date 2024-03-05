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Военкор Коц сообщил, что ВСУ потопили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»

Военкор Коц сообщил, что ВСУ потопили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»

Военный корреспондент Александр Коц рассказала об ударе ВСУ по российскому патрульному кораблю «Сергей Котов».

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Слишком много позволяют себе эти пиз.. лы-военкоры.
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13 час.
Александр Шарапов
Пиз...бол - это ты сам: лёжа  на диване через губу пытаешься изобразить из себя эксперта. А ребята-военкоры рассказывают нам реалии с мест событий. И в этих местах стреляют и бомбят по-настоящему.
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13 час.
E
Ed
Может кто то знает, есть ли шансы у нашего руководства, при нынешнем уровне подготовки служащих в ЧФ,  остановить уничтожение ЧФ? Не встречал хоть каког нибудь  анализа текущей ситуации, ни о конкретных направлениях и действиях ее, этой отчаянно скверной, коррекции этой ситуевины. Ведь и на Балтфлоте возможно то же самое, но уже с гораздо более тяжелыми последствиями.
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12 час.

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