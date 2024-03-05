Военный корреспондент Александр Коц рассказала об ударе ВСУ по российскому патрульному кораблю «Сергей Котов».
Военкор Коц сообщил, что ВСУ потопили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Слишком много позволяют себе эти пиз.. лы-военкоры.
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13 час.
Александр Шарапов
Пиз...бол - это ты сам: лёжа на диване через губу пытаешься изобразить из себя эксперта. А ребята-военкоры рассказывают нам реалии с мест событий. И в этих местах стреляют и бомбят по-настоящему.
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13 час.
E
Ed
Может кто то знает, есть ли шансы у нашего руководства, при нынешнем уровне подготовки служащих в ЧФ, остановить уничтожение ЧФ? Не встречал хоть каког нибудь анализа текущей ситуации, ни о конкретных направлениях и действиях ее, этой отчаянно скверной, коррекции этой ситуевины. Ведь и на Балтфлоте возможно то же самое, но уже с гораздо более тяжелыми последствиями.
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12 час.
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