Военкор Коц сообщил, что ВСУ потопили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»

Пиз...бол - это ты сам: лёжа на диване через губу пытаешься изобразить из себя эксперта. А ребята-военкоры рассказывают нам реалии с мест событий. И в этих местах стреляют и бомбят по-настоящему.

E

Ed

Может кто то знает, есть ли шансы у нашего руководства, при нынешнем уровне подготовки служащих в ЧФ, остановить уничтожение ЧФ? Не встречал хоть каког нибудь анализа текущей ситуации, ни о конкретных направлениях и действиях ее, этой отчаянно скверной, коррекции этой ситуевины. Ведь и на Балтфлоте возможно то же самое, но уже с гораздо более тяжелыми последствиями.