Нездоровое питание в юности связано с задержками в развитии мозга

Институт психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что более половины 23-летних участников европейского исследования демонстрируют ограничительное, эмоциональное или неконтролируемое пищевое поведение.
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