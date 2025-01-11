МКБ - 11

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Нездоровое питание в юности связано с задержками в развитии мозга

Нездоровое питание в юности связано с задержками в развитии мозга

Институт психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что более половины 23-летних участников европейского исследования демонстрируют ограничительное, эмоциональное или неконтролируемое пищевое поведение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх