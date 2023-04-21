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Вайкуле заступилась за потерявшую работу в «Современнике» Ахеджакову

Вайкуле заступилась за потерявшую работу в «Современнике» Ахеджакову

Латвийская певица Лайма Вайкуле встала на защиту звезды «Служебного романа» Лии Ахеджаковой. Исполнительница заступилась за актрису после того, как та потеряла работу в «Современнике».

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