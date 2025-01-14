Обвиняемые по делу о хищении у Анастасии Волочковой не признали вину

Речь о сумме в 1,7 миллиона рублей Обвиняемые по делу о мошенничестве в особо крупном размере руководители брокерской компании QBF, которые обвиняются в том числе в хищении 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой, не признают вины, пишет 14 января ТАСС.