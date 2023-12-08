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Прилепин поручил своему соратнику Кузнецову налаживать отношения с Азией, Африкой и Латинской Америкой

Прилепин поручил своему соратнику Кузнецову налаживать отношения с Азией, Африкой и Латинской Америкой

Для этого депутат собирается перейти в комитет Госдумы по международным деламВ середине ноября появилась информация о том, что депутата Дмитрия Кузнецова хотят лишить мандата.

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